К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 ноября: евро закрепилось на 45 грн на межбанке
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Открытие 4 ноября
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Закрытие 4 ноября
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Изменения
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41,33/41,35
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41,43/41,47
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10 /12
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45,02/45,03
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45,17/45,20
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15/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 44,85 грн., а продают за 45,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,60−41,63, евро — 45,30−45,45 грн.
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Источник: Минфин
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