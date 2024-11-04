Deutsche Bank изучил реакцию рынков на президентские выборы в США с 2000 года

Поскольку инвесторы с тревогой ожидают дня выборов в США во вторник, Deutsche Bank изучил реакцию рынков на президентские выборы с 2000 года. Об этом пишет investing.com.

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По данным банка, реакция была очень разной. Из шести выборов, прошедших с 2000 года, в трех случаях индекс S&P 500 index повышался к концу ноября, а в трех других — понижался.

2020: Байден против Трампа

Выборы 2020 года проходили в условиях первоначальной неопределенности, поскольку президент Трамп превзошел прогнозы, создав более напряженную, чем ожидалось, гонку.

Несмотря на это, рынки выросли, когда стало ясно, что победит Байден, что было вызвано надеждами на разделенное правительство, которое сможет ограничить изменения в сфере регулирования и налогообложения.

Эти настроения еще больше усилились после того, как вскоре после дня выборов компания Pfizer объявила о создании высокоэффективной вакцины COVID-19, что укрепило оптимизм рынка и способствовало росту рисковых активов.

2016: Трамп против Клинтон

Выборы 2016 года стали одним из самых неожиданных исходов, поскольку Дональд Трамп опроверг ожидания опросов.

Рынки быстро отреагировали на перспективу республиканского контроля как над президентским креслом, так и над Конгрессом. На следующий день после выборов доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 20 базисных пунктов и продолжила расти, что было вызвано ожиданиями фискального стимулирования, кульминацией которого стал Закон о сокращении налогов и рабочих местах 2017 года.

Индекс S&P 500 также вырос, отражая оптимизм инвесторов по поводу возможных изменений в политике.

2012: Обама против Ромни

Переизбрание Обамы вызвало реакцию снижения риска, на которую повлиял надвигающийся «фискальный обрыв» — автоматическое повышение налогов и сокращение расходов, намеченное на начало 2013 года.

Индекс S&P 500 снизился на 2,4 % на следующий день после выборов и еще на 1,2 % на второй день.

Беспокойство по поводу фискальной политики США усугубилось неопределенностью вокруг переговоров о спасении Греции, что привело к росту спредов по европейским суверенным облигациям и негативным настроениям в мире.

2008: Обама против Маккейна

Победа Обамы в 2008 году была в значительной степени ожидаемой и не оказала прямого влияния на рынки. Однако выборы проходили на фоне глобального финансового кризиса, и рынки уже испытывали серьезное напряжение.

Индекс S&P 500 упал на 5,3 % на следующий день после выборов и еще на 5,0 % на следующий день, что было вызвано худшими, чем ожидалось, экономическими показателями, такими как значительное сокращение числа занятых в ADP и слабый индекс услуг ISM.

2004: Буш против Керри

Рынки положительно отреагировали на переизбрание президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году, восприняв это как сигнал о преемственности политики.

Индекс S&P 500 вырос на 1,1% на следующий день после выборов и еще на 1,6% на следующий день, отмечает Deutsche Bank. Ралли было подкреплено более сильными, чем ожидалось, экономическими данными, включая индекс непроизводственной активности ISM на уровне 59,8 и более высокие, чем прогнозировалось, первичные заявки на пособие по безработице.

2000 год: Буш против Гора

Выборы 2000 года были отмечены неопределенностью, поскольку их результат зависел от точности подсчета голосов во Флориде, что привело к многонедельным юридическим баталиям. Эта затянувшаяся неопределенность вызвала явную реакцию на снижение риска.

На следующий день после выборов индекс S&P 500 упал на 1,6 % и продолжил падение, составив в ноябре 8 % — худший месячный показатель за весь год. Инвесторы стремились укрыться в казначейских облигациях США, и доходность 10-летних облигаций упала с 5,86 % в день выборов до 5,26 % к моменту, когда Гор признал свою вину в середине декабря.