Из-за штормовой погоды 74 населенных пункта четырех областей Украины были обесточены. Ненастье будет содержаться до конца суток. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
В ряде областей Украины непогода обесточила более 70 населенных пунктов
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В результате непогоды обесточены 74 населенных пункта в:
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Киевской;
- Черниговская область.
«Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток», — добавляет «Укрэнерго».
Источник: Минфин
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