Eni продала свои активы на Аляске за $1 миллиард

Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp.

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Что известно

«Eni объявляет о завершении продажи 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk на Аляске стоимостью $1 миллиард компании Hilcorp», — говорится в сообщении итальянской корпорации. О заключении такой сделки она объявляла в конце июня.

Итальянская компания отмечает, что продолжит свое присутствие в США в сфере разведки и добычи в Мексиканском заливе, а также в инвестпроектах из области источников возобновляемой энергии и биотоплива.

Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.