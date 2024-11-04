USAID выделяет $1,8 миллиона для поддержки трудоустройства украинцев

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» запускает новую инициативу с бюджетом $1,8 миллиона для поддержки обучения и трудоустройства украинцев. Об этом сообщило Министерство экономики Украины .

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Что известно

«USAID стремится содействовать экономическому развитию Украины через наши инвестиции в развитие профессиональных навыков населения в соответствии с потребностями рынка, а также путем привлечения частного сектора в этот процесс», — подчеркнула директор Миссии USAID в Украине Джули Конен.

Отмечается, что инициатива направлена на повышение квалификации и переподготовку специалистов в соответствии с потребностями рынка. Особое внимание уделяется молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам для реализации их потенциала в наиболее динамичных отраслях экономики.

Предполагается также поддержка женщин в получении навыков в профессиях, где традиционно преобладали мужчины.

«По данным Gradus Research, 88% украинцев готовы сменить профессию, причем 45% женщин рассматривают возможность работать в сферах, где раньше статистически преобладали мужчины», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа реализуется совместно с Министерством экономики Украины и сосредоточена на подготовке специалистов для критически важных отраслей восстановления страны — строительства и логистики.

Инициатива состоит из восьми компонентов, каждый с бюджетом $230 000, и продлится с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Компании и организации могут подавать заявки на участие в одном или нескольких направлениях проекта, охватывающих развитие HR-сообщества, повышение квалификации специалистов, партнерство с частным сектором и поддержку уязвимых групп населения.