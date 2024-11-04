Курс валют на 4 ноября: доллар в банках прибавил пять копеек, евро — 17 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже вырос на 4 копейки. Евро в покупке прибавило 10 копеек, а в продаже 9 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,54−41,59, евро — 45,15−45,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,02−45,03 грн/евро.

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