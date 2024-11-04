За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 700390 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 ноября: 1300 российских оккупантов, 11 танков и 93 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 700390 (+1300) человек,
- танков — 9193 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 18538 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 20121 (+35) ед,
- РСЗО — 1245 (+1) ед,
- средства ПВО — 994 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18280 (+93),
- крылатые ракеты — 2629 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28237 (+77) ед,
- специальная техника — 3587 (+3)
Источник: Минфин
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