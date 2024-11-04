СМИ: Британский Jaguar Land Rover продал активы в рф российским топ-менеджерам

Британский автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) продал активы российского представительства (ООО «Ягуар Ленд Ровер») российским топ-менеджерам. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили «Интерфакс» и РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, пишет DW.

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Что известно

По его данным, сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей стало «ВСКД Моторс», зарегистрированное в москве в конце 2022 года. Его совладельцами с равными долями являются гендиректор «Ягуар Ленд Ровер» Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько, а также финансовый и административный директор Екатерина Шаталова.

Jaguar Land Rover прекратил поставки в рф в 2022 году

«Ягуар Ленд Ровер» было учреждено в москве в 2008 году. В начале 2022 года на фоне войны РФ в Украине Jaguar Land Rover прекратил поставки в россию, выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

Чистый убыток «Ягуар Ленд Ровер» в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году — составил 560 млн рублей, писало агентство «Интерфакс».

Напомним

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group. В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро.

На фоне наращивания санкций против россии на рынке рф могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors, а также иранские от Iran Khodro и Saipa.