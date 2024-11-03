С начала полномасштабной агрессии рф Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовал активы на 7,6 млрд грн. Об этом сообщил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий.
Фонд гарантирования продал проблемных активов на 7,6 млрд грн от начала войны
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«Наибольшие поступления Фонд получил от продажи активов. С начала полномасштабной агрессии рф цена реализации составляет 7,6 млрд грн. Наибольшую долю среди проданных активов составляют права требования по кредитам — 4,4 млрд грн, на втором месте недвижимость — 2,6 млрд грн, на третьем — другие активы и имущественные права — 0,6 млрд грн», — отметил Кульчицкий.
Он напомнил, что Фонд обеспечивает поступление средств для расчетов с кредиторами банков в ликвидации из-за реализации проблемной задолженности на открытых торгах, реструктуризации кредитов, претензионно-исковой работе и взыскании с рф убытков, причиненных банкам.
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