Фонд гарантирования продал проблемных активов на 7,6 млрд грн от начала войны

С начала полномасштабной агрессии рф Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовал активы на 7,6 млрд грн. Об этом сообщил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий.

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«Наибольшие поступления Фонд получил от продажи активов. С начала полномасштабной агрессии рф цена реализации составляет 7,6 млрд грн. Наибольшую долю среди проданных активов составляют права требования по кредитам — 4,4 млрд грн, на втором месте недвижимость — 2,6 млрд грн, на третьем — другие активы и имущественные права — 0,6 млрд грн», — отметил Кульчицкий.

Он напомнил, что Фонд обеспечивает поступление средств для расчетов с кредиторами банков в ликвидации из-за реализации проблемной задолженности на открытых торгах, реструктуризации кредитов, претензионно-исковой работе и взыскании с рф убытков, причиненных банкам.