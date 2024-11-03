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3 ноября 2024, 9:00 Читати українською

Фонд Уоррена Баффета накопил рекордные $325 млрд на фоне распродажи акций Apple и Bank of America

Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway продолжили свой уход от акций в третьем квартале, сократив свои доли в Apple и увеличив свои накопления до рекордных 325,2 млрд дол. Об этом сообщает Reuters.

Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway продолжили свой уход от акций в третьем квартале, сократив свои доли в Apple и увеличив свои накопления до рекордных 325,2 млрд дол.

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Отчет

В своем квартальном отчете, опубликованном в субботу, Berkshire сообщил, что летом продал около 100 миллионов, или 25% своих акций Apple, оставив в результате около 300 миллионов.

Пока он продал более 600 миллионов акций Apple в 2024 году, хотя компания остается крупнейшим акционерным холдингом Berkshire со стоимостью 69,9 миллиарда долларов.

Berkshire также сообщил о снижении квартальной операционной прибыли на 6%, что в значительной степени является результатом увеличения страховых обязательств, в том числе перед ураганом «Хелен», и валютного ущерба от укрепления доллара США.

Это было компенсировано улучшением доходности автостраховщика Geico, где уменьшились выплаты страховых возмещений по несчастным случаям и расходам. Прибыль также возросла в железной дороге BNSF, отгрузившей больше потребительских товаров, и энергетической компании Berkshire Hathaway Energy, где операционные расходы сократились.

Часть Apple

В мае Баффетт заявил, что ожидает, что Apple останется самой большой долей в инвестициях Berkshire, но продажа имеет смысл, поскольку ставка федерального налога на прибыль в размере 21%, вероятно, вырастет.

В этом квартале Berkshire купил акций всего на 1,5 миллиарда долларов, что стало восьмым кварталом подряд, когда фонд являлся чистым продавцом акций.

Фонд также не выкупил ни одной собственной акции, что говорит о том, что Баффет не рассматривает даже акции собственной компании как выгодное соглашение.

Источник: Минфин
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