Акции Boeing растут на фоне предложения о повышении зарплаты

Акции Boeing выросли на 2% после того, как американский авиастроитель повысил заработную плату около 33 000 бастующих, что стало последней попыткой прекратить разрушительную забастовку после того, как работники отклонили два предыдущих предложения. Об этом сообщает Reuters.

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В понедельник работники будут голосовать за предложение, которое предусматривает повышение заработной платы до 38% в течение четырех лет с 35% раньше, а также предлагает улучшенный бонус при подписании контракта, но не удовлетворяет их ключевому требованию — возвращению к пенсионной системе с определенными выплатами.

Отмечается, что пока не ясно, как проголосуют работники, поскольку новое предложение вызвало неоднозначную реакцию.

Семинедельная забастовка остановила производство наиболее продаваемых самолетов Boeing 737 MAX, а также широкофюзеляжных 767 и 777, что привело к убыткам авиастроителя в размере 6 млрд долл. в третьем квартале и усложнило усилия генерального директора Келли Ортберг по возобновлению производства.