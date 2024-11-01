В октябре биткоин вырос почти на 11%, с начала года прибыль Tether составила $7,7 млрд: что нового

В октябре биткоин вырос на 10,8%, Ethereum просел на 3,4%.

В октябре 2024 года биткоин продемонстрировал рост на 10,76%, Ethereum отметился проседанием на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Октябрь является положительным месяцем для первой криптовалюты. Биткоин закрывал его «в плюсе» последние шесть раз, самый большой рост был в 2013 году — 60,79%.

В начале октября BTC опускался до $59 000, однако уже в конце октября вырос выше $73 000. К моменту написания новости биткоин торгуется около $69 400.

Ethereum закрыл октябрь «в минусе» впервые за шесть месяцев. В 2023 году актив продемонстрировал рост на 8,69% за этот период.

В начале месяца Ethereum торговался около $2 300, впоследствии курс актива возобновлялся до $2 700. К моменту написания новости торгуется около $2 500.

За девять месяцев года прибыль Tether составила $7,7 миллиарда

В третьем квартале 2024 года чистая прибыль компании Tether, эмитента USDT, составила $2,5 млрд, за девять месяцев — $7,7 млрд. Об этом свидетельствует новый отчет компании.

В третьем квартале 2024 года объем USDT в обращении достиг почти $120 млрд. Это новый исторический максимум. При этом с января показатель вырос на 30%.

Общие резервы USDT достигли $125,4 млрд. Из них $102,5 млрд приходится на облигации Казначейства США (T-bills), включая соглашения об обратном выкупе (РЕПО).

Компания подчеркнула, что входит в число крупнейших держателей этих ценных бумаг. Если бы Tether была странная, то находилась бы на 18 месте в мире по количеству T-bills, заявили в организации.

Инвестиции Tether в третьем квартале 2024 года составили $7,7 млрд. Они охватывают такие сферы, как майнинг, энергоносители, ИИ, образование.

Также компания отметила, что ее инвестиционное подразделение контролирует 7100 BTC, что не является частью резерва. Цена закупки этих криптоактивов не раскрывается.

Чанпен Чжао впервые после увольнения выступил на публике

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао впервые с момента своего освобождения из тюрьмы появился на публике. Предприниматель выступил на мероприятии Binance Blockchain Week и обсудил с его участниками разные темы. Об этом сообщает Incrypted.

Эксглава биржи поделился с присутствующим опытом, который он получил в исправительном учреждении США. По его словам, в таких местах человек начинает остро ощущать нехватку того, что ему необходимо больше всего. В его случае — коммуникация с людьми и сообществом.

Чжао рассказал, что во время отбывания срока несколько охранников просили его дать рекомендации по приобретению криптовалюты. Они хотели узнать, в какие именно активы следует вкладывать средства, отметил предприниматель.

Он также поделился мнением по поводу темы регулирования криптовалютного сегмента. Эксглава Binance отметил заметный прогресс по этому делу по всему миру. Он уверен, что сдвиг к лучшему происходит параллельно с принятием цифровых активов на высшем политическом уровне.

«В целом (вопрос регулирования) движется в очень положительном направлении… В начале июня 2024 года Дональд Трамп выступает за криптовалюты. До конца июня обе партии говорят о криптовалютах. А я все еще сижу в тюрьме и думаю, что ж, черт возьми, случилось?», — рассказал Чжао.

Он отказался обсуждать возможный результат предстоящих президентских выборов в США. Однако он уделил внимание европейскому регламенту по регулированию криптоактивов MiCA. По мнению Чжао, этот документ может стать основой формирования глобальной нормативно-правовой базы для индустрии.

В третьем квартале Reddit продала биткоины и Ethereum почти на $7 миллионов

Компания Reddit опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года. Из него следует, что за этот период социальная платформа продала биткоин и Ethereum на $6,86 млн, однако прибыль от сделки назвали несущественной.

Кроме того, в документе отмечается, что компания реализовала большую часть своего криптовалютного портфеля.

«Мы сохраняем криптовалюты и экспериментируем с технологией блокчейн, и можем делать это в будущем, что может привести к рискам и дополнительным налоговым, юридическим и регулятивным требованиям», — говорится в сообщении.

Также в Reddit отметили, что продолжают покупать Ethereum и POL (ранее Matic) «как форму оплаты для продажи определенных виртуальных товаров».

Кроме того, в компании отметили, что криптоактивы, криптовалютные биржи и другие сервисы подвергаются рискам, связанным с кибербезопасностью, хакерскими атаками и технологическим устареванием.

«Хотя мы считаем, что криптовалюты и технология блокчейна имеют значительный потенциал, их популярность и распространенность являются относительно недавней тенденцией, и будут ли криптоактивы и технология блокчейн продолжать приниматься потребителями и предприятиями в долгосрочной перспективе, неизвестно», — говорится в отчете.

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