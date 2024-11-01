В ChatGPT появилась новая функция поиска

OpenAI добавила набор новых функций поиска в свою популярную крупную языковую модель ChatGPT, решив интегрировать эту функцию в чат-бот вместо запуска отдельного продукта, пишет Reuters.

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OpenAI заявила, что новая функция в ChatGPT будет выбирать поиск в интернете на основе запросов пользователей и предоставлять быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники.

«Поиск ChatGPT использует сторонних поставщиков поиска, а также контент, предоставленный непосредственно нашими партнерами, для предоставления информации, которую ищут пользователи», — говорится в сообщении OpenAI.

По словам представителей стартапа, поисковик является доработанной версией GPT-4o, добавив, что все пользователи ChatGPT Plus и Team получат доступ к ней в четверг, 31 октября.

Корпоративные и образовательные клиенты смогут получить доступ к этим функциям в ближайшие недели, а для бесплатных пользователей они станут доступными в ближайшие месяцы.