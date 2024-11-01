Курс валют на 1 ноября: доллар в банках подешевел на пять копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро в покупке снизился на 6 копеек, а в продаже не изменился.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,19 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,44−41,50, евро — 45,05−45,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,19−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,78−44,81 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту