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1 ноября 2024, 9:33 Читати українською

Третий квартал стал самым плохим для экспорта IT-услуг

Третий квартал 2024 года показал себя хуже всего в этом году. Он принес украинской экономике $1,6 млрд., что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также его показатели на 2,8% или же $46 млн меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает сообщество IT-компаний Lviv IT Cluster.

Третий квартал 2024 года показал себя хуже всего в этом году.
Фото: freepik.com

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В сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил $519 млн. Украинской экономике это принесло $12 млн больше по сравнению с августом 2024 года.

В целом, за 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет $4,8 млрд. Это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что в долларовом эквиваленте составляет $244 млн.

Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в сентябре 2024 составила 38,1%. Это на 1,1% больше по сравнению с августом. Также это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда доля компьютерных услуг составляла 40,6% экспорта всех услуг.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в сентябре этого года составила $1,36 млрд, что на $9 млн или 1% меньше по сравнению с августом. По сравнению с 2023 годом экспорт всех услуг за первые три квартала увеличился на 5,7%, что составляет $680 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
asdf2024
asdf2024
1 ноября 2024, 9:57
#
Это госкомпании чтоль. Потому что деньги частных компаний это деньги частных компаний.
+
0
Riojas
Riojas
1 ноября 2024, 10:15
#
Министр цифровой трансформации, привет. В отрасли все в порядке, потерь нет? Слишком занят казино и закупкой дронов? Ничего, ещё зима впереди
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