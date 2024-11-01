Рынок новых авто показал незначительный рост в октябре

В октябре 2024 года в Украине было реализовано более 5,8 тыс. новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что по отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%.

Лидеры рынка

В лидеры рынка новых легковушек вышла французская Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка — Toyota оказался на втором месте с 679 реализованными авто.

Третий результат — Skoda 402 ед.

Также в пятерку октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.).

Бестселлер

Титул бестселлера месяца снова получил кроссовер Renault Duster (749 ед.).

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