К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 3 копейки.
Курс валют на вечер 31 октября: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 31 октября
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Закрытие 31 октября
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Изменения
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41,22/41,24
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41,19/41,23
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3/1
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44,77/44,77
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44,77/44,80
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0/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 44,66 грн, а продают за 45,19 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,48, евро — 45,05−45,18 грн.
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Источник: Минфин
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