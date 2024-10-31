Курс валют на 31 октября: доллар в банках подешевел на пять копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже не изменился. Евро прибавил 5 копеек в покупке и потерял 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,50, евро — 45,05−45,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,77−44,77 грн/евро.

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