В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.
Курс валют на 31 октября: доллар в банках подешевел на пять копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже не изменился. Евро прибавил 5 копеек в покупке и потерял 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,50, евро — 45,05−45,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,77−44,77 грн/евро.
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Источник: Минфин
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