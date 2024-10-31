За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 694 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 октября: ВСУ отминусовали 1 310 российских оккупантов
Потери врага
- личного состава — около 694950 (+1310) человек,
- танков — 9156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 18450 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 20013 (+58) ед,
- РСЗО — 1243 (+1) ед,
- средства ПВО — 994 (+8) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18063 (+84),
- крылатые ракеты — 2627 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед,
- специальная техника — 3570 (+3)
Источник: Минфин
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