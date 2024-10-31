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31 октября 2024, 10:00 Читати українською

Moneyveo передала ВСУ БПЛА «Эльф-П» FPV для защиты украинского неба

Компания Moneyveo продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины и сегодня передала новый беспилотный дрон «Эльф-П» FPV 194-й бригаде, активно участвующей в защите украинских границ. Этот БПЛА был профинансирован компанией в качестве вклада в обеспечение украинской армии современными технологиями для эффективного противостояния угрозам.

Компания Moneyveo продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины и сегодня передала новый беспилотный дрон «Эльф-П» FPV 194-й бригаде, активно участвующей в защите украинских границ.

«Этот дрон — наш способ выразить благодарность тем, кто защищает Украину. Мы помогали еще до полномасштабного вторжения, продолжаем сегодня и будем делать это впредь. Преданность и мужество наших воинов позволяют украинскому бизнесу работать и развивать экономику, восстанавливать государство», —отметил CEO Moneyveo, Сергей Синченко.

Moneyveo продолжает оказывать помощь украинским защитникам, которая включает не только финансовые взносы, но и широкую программу социальной поддержки:

  • Еще до начала полномасштабного вторжения Moneyveo активно поддерживала украинскую армию. Компания передавала технику для разведывательного центра «Север» и оказывала постоянную финансовую помощь реабилитационному центру для военных NextStep.
  • С начала полномасштабной войны Moneyveo активно финансирует закупку амуниции и военной техники, реагируя на запросы благотворительных фондов, общественных организаций, тех, кто нуждается в поддержке, в частности клиентов компании, которые берут кредиты для помощи военным.
  • Компания поддерживает военные госпитали, снабжая их лекарствами и необходимыми медицинскими средствами.
  • В Манивео действует программа War Resilience, в рамках которой разработана серия вебинаров, направленных на поддержку военных и их семей. Она помогает воинам интегрироваться в рабочую среду и преодолевать эмоциональные трудности.
  • Команда Moneyveo создала образовательную онлайн-платформу, объединяющую видеоуроки, книги и другие учебные материалы для военных. Первыми пользователями программы стали воины, проходящие реабилитацию в центре NextStep. Учебная платформа включает электронную библиотеку, курсы по английскому и программам Microsoft, цифровую грамотность, эмоциональный интеллект и другие актуальные направления, что позволяет повышать квалификацию во время реабилитации.

В целом, с начала полномасштабной войны Moneyveo перечислила более 17 миллионов гривен на нужды армии и передала более 50 дронов для разных подразделений. Поддержка Вооруженных сил Украины остается неотъемлемой частью деятельности Moneyveo, и передача нового БПЛА «Эльф-П» FPV является очередным шагом в этом важном деле.

Источник: Минфин
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