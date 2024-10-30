Флорида планирует включить биткоин в пенсионные фонды штата

Главный финансовый директор Флориды Джимми Патронис обратился в Совет правления штата с просьбой исследовать риски и возможности инвестиций в цифровые активы как средство диверсификации портфеля, учитывая потенциал биткоина как «цифрового золота». Об этом пишет Cointelegraph.

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«Биткоин может обеспечить надежное страхование от нестабильности других активов», — написал Патронис.

Фонд Флориды, в который входит и пенсионный фонд, управляет активами на сумму около 205 миллиардов долларов.

В своем письме Патронис предположил, что сначала можно создать пилотную программу инвестиций в цифровую валюту.

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