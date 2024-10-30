Три года за хищение более 100 миллионов: Суд вынес приговор чиновнику Укрзализныци

29 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила приговор бывшему начальнику Центра обеспечения производства Укрзализныци и организатору преступления — представителю коммерческой структуры. По приговору суда, лица признаны виновными в злоупотреблениях, нанесших Укрзализныце почти 103 млн грн ущерба. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Подробности

В начале 2017 года чиновники Укрзализныци предприняли согласованные действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного горючего получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн.

Более того, несмотря на наличие действующих предварительных контрактов, позволявших Укрзализныце продолжать получать горючее по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, более высоким на 15−20%, расценкам.

Приговор

ВАКС признал представителя коммерческой структуры виновным и назначил ему пять лет и пять месяцев заключения и запрет на три года занимать руководящие должности.

Бывший чиновник Укрзализныци получил три года один месяц лишения свободы и аналогичный запрет.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск Укрзализныци и постановил взыскать с обвиняемых 102,793 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

О ком идет речь

В Центре противодействия коррупции заявили, что речь идет об эксначальнике управления учета нефтепродуктов филиала Укрзализныци Валерии Никифорове и представителе ООО «Вог Аэро Джет» Анатолии Савиче. Последний объявлен в международный розыск.

Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший начальник филиала «Центр обеспечения производства» Укрзализныци Виталий Цвигун, который сейчас мобилизован. ВАКС выделил материалы к нему в отдельное производство.

Цвигун также обвинен в деле, где фигурирует депутат Полтавского облсовета и руководитель областной ячейки Родины Сергей Белашов. Их обвиняют в организации закупки газа для Укрзализныци, что нанесло убытки на 206 млн грн.