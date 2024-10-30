Акции Reddit выросли более чем вдвое с мартовского IPO

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Что происходит с акциями

Акции уже выросли более чем вдвое с мартовского IPO. В среду, 30 октября, они выросли на 25% на премаркете после того, как продажи компании и прогноз превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги впервые превысили отметку в $100 за штуку.

Онлайн-платформа стала публичной компанией в марте этого года. Сегодня она сообщила о продаже на сумму $348,4 млн за три месяца, закончившихся в сентябре, что превышает среднюю оценку в $312,8 млн.

Напомним

Reddit стал публичным спустя почти два десятилетия после основания сайта на основе форума.

С весны платформа социальных медиа инвестировала значительные средства в свой рекламный бизнес, пытаясь конкурировать с конкурентами Meta Platforms Inc. и Google Alphabet Inc.

В настоящее время компания запустила несколько новых форматов рекламы, в том числе торговую и видеорекламу, а также заключила партнерские соглашения по контенту с большими спортивными лигами, которые в свою очередь могут помочь привлечь рекламодателей.