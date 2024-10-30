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30 октября 2024, 18:10 Читати українською

Акции Reddit выросли более чем вдвое с мартовского IPO

Reddit планирует добиться рекордных показателей после прогноза о высоких продажах, сообщает Bloomberg.

Reddit планирует добиться рекордных показателей после прогноза о высоких продажах, сообщает Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто происходит с акциямиАкции уже выросли более чем вдвое с мартовского IPO.
Фото: bloomberg

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходит с акциями

Акции уже выросли более чем вдвое с мартовского IPO. В среду, 30 октября, они выросли на 25% на премаркете после того, как продажи компании и прогноз превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги впервые превысили отметку в $100 за штуку.

Онлайн-платформа стала публичной компанией в марте этого года. Сегодня она сообщила о продаже на сумму $348,4 млн за три месяца, закончившихся в сентябре, что превышает среднюю оценку в $312,8 млн.

Напомним

Reddit стал публичным спустя почти два десятилетия после основания сайта на основе форума.

С весны платформа социальных медиа инвестировала значительные средства в свой рекламный бизнес, пытаясь конкурировать с конкурентами Meta Platforms Inc. и Google Alphabet Inc.

В настоящее время компания запустила несколько новых форматов рекламы, в том числе торговую и видеорекламу, а также заключила партнерские соглашения по контенту с большими спортивными лигами, которые в свою очередь могут помочь привлечь рекламодателей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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