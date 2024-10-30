Украина планирует интегрироваться в европейский рынок труда

Кабинет Министров утвердил План мер по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Подготовка

Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, согласно рекомендациям Еврокомиссии, представленным в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС в 2023 году.

«Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и внедрению свободного движения работников. Подготовительные меры, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, с внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

О EURES

На сегодняшний день EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве ЕС и Европейского Экономического Пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, достаточно удобна и эффективна для работодателей и соискателей работы в Европе.

В настоящее время план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности Польше и Хорватии.

К тому же, есть ряд вопросов, которые требуют тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES соискателей образования и стажеров.