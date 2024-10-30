Аграрии с начала года получили кредиты более чем на 86 миллиардов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2024, 15:48 Читати українською

Аграрии с начала года получили кредиты более чем на 86 миллиардов

С начала 2024 года 11290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала 2024 года 11290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Области

По программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия следующих областей:

  • Киевская — 4,7 млрд грн для 710 хозяйств;
  • Винницкая — 3,2 млрд грн — для 726;
  • Одесская — 3,1 млрд грн для 680;
  • Кировоградская — 2,9 млрд грн для 934;
  • Харьковская — 2,9 млрд грн для 434;
  • Волынская — 2,2 млрд грн для 392;
  • Днепропетровская — 2,2 млрд грн для 471;
  • Львовская — 2,2 млрд. грн. для 510.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

  • Киевская — 19,2 млрд грн выделено для 1090 предприятий;
  • Днепропетровская — 6,1 млрд грн для 823;
  • Кировоградская — 5,8 млрд грн для 1349;
  • Винницкая — 5,4 млрд грн для 1097;
  • Черкасская — 5,3 млрд грн для 461;
  • Львовская — 5 млрд грн для 724;
  • Одесская — 5 млрд грн для 978;
  • Тернопольская — 4,8 млрд. грн. для 426.

«Доступные кредиты 5−7−9»

Льготное финансирование агропроизводителей по программе «Доступные кредиты 5−7−9» в течение 2024−2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами