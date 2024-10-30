С начала 2024 года 11290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Аграрии с начала года получили кредиты более чем на 86 миллиардов
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Области
По программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Киевская — 4,7 млрд грн для 710 хозяйств;
- Винницкая — 3,2 млрд грн — для 726;
- Одесская — 3,1 млрд грн для 680;
- Кировоградская — 2,9 млрд грн для 934;
- Харьковская — 2,9 млрд грн для 434;
- Волынская — 2,2 млрд грн для 392;
- Днепропетровская — 2,2 млрд грн для 471;
- Львовская — 2,2 млрд. грн. для 510.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 19,2 млрд грн выделено для 1090 предприятий;
- Днепропетровская — 6,1 млрд грн для 823;
- Кировоградская — 5,8 млрд грн для 1349;
- Винницкая — 5,4 млрд грн для 1097;
- Черкасская — 5,3 млрд грн для 461;
- Львовская — 5 млрд грн для 724;
- Одесская — 5 млрд грн для 978;
- Тернопольская — 4,8 млрд. грн. для 426.
«Доступные кредиты 5−7−9»
Льготное финансирование агропроизводителей по программе «Доступные кредиты 5−7−9» в течение 2024−2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
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