Аграрии с начала года получили кредиты более чем на 86 миллиардов

С начала 2024 года 11290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Области

По программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 4,7 млрд грн для 710 хозяйств;

Винницкая — 3,2 млрд грн — для 726;

Одесская — 3,1 млрд грн для 680;

Кировоградская — 2,9 млрд грн для 934;

Харьковская — 2,9 млрд грн для 434;

Волынская — 2,2 млрд грн для 392;

Днепропетровская — 2,2 млрд грн для 471;

Львовская — 2,2 млрд. грн. для 510.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 19,2 млрд грн выделено для 1090 предприятий;

Днепропетровская — 6,1 млрд грн для 823;

Кировоградская — 5,8 млрд грн для 1349;

Винницкая — 5,4 млрд грн для 1097;

Черкасская — 5,3 млрд грн для 461;

Львовская — 5 млрд грн для 724;

Одесская — 5 млрд грн для 978;

Тернопольская — 4,8 млрд. грн. для 426.

«Доступные кредиты 5−7−9»

Льготное финансирование агропроизводителей по программе «Доступные кредиты 5−7−9» в течение 2024−2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.