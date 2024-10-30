monobank расширит свое приложение Expirenza на сферу услуг

monobank может расширить свое приложение Expirenza на всю сферу услуг. В настоящее время он работает только в заведениях питания. Об этом рассказал соучредитель необанка Олег Гороховский , передает Интерфакс-Украина.

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«Мы создавали этот сервис, прежде всего, для сферы заведений питания, однако выбор по QR-коду услуг и последующая оплата может быть применена и в других сферах, например, в СПА или парикмахерской, просто нужно несколько адаптировать под их специфику», — рассказал Гороховский на конференции ресторанных инноваций SALT (СОЛЬ) в Киеве в понедельник.

Статистика

Согласно аналитике Expirenza by mono, количество подключенных к платформе заведений питания возросло с начала войны более чем вдвое, с 7420 в январе 2022 года до 16400 в сентябре 2024 года. Лидирует по росту количества заведений, гостей и расходов Яремче, где количество заведений выросло на 161% с 2021 по 2024 год. В пятерку также входят Каменец-Подольский, Мукачево, Ужгород и Ивано-Франковск.

Тренды военного времени

Ожидаемо сократилось количество заведений и гостей в прифронтовых городах. Наибольшее падение — в Херсоне, где количество заведений уменьшилось на 78%, количество обслуженных гостей — на 81%, выручка — на 87%. В пятерке городов, где сильнее всего сократилась активность — Чернигов, Черкассы, Запорожье и Харьков.

Средний чек в целом по стране вырос с 522 грн в 2021 году до 643 грн — в 2024-м. На сентябрь 2024 в кафе/фастфуде средний чек был 135 грн, на доставку 815 грн.

Тренды военного времени — значительное количество новых заведений общественного питания открывается вне крупных городов, а счета больше оплачивают женщины, а не мужчины. Если в 2021 году 59% чеков было оплачено мужчинами, то 51% чеков в сентябре-2024 — женщины.