Удобные и выгодные международные криптоплатежи с картой Bybit доступны в новых странах

Bybit , вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, открывает возможности обмена криптовалют в новых странах с помощью карты Bybit . Это очередной шаг компании на пути к удобному хранению и использованию криптовалюты инвесторами.

Заявки на карту Bybit принимаются от клиентов компании Bybit Limited, которая получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг в Казахстане. Это будет первый продукт в сотрудничестве с S1LKPAY, сертифицированным участником платежной сети Mastercard и поставщиком решений «Банковское обслуживание как услуга» (BaaS) и «Карта как услуга» (CaaS). После получения полной лицензии в сентябре Bybit Limited (МФЦА) выпустила предоплаченную карту для международных клиентов.

В честь запуска карты все квалифицированные пользователи, зарегистрировавшиеся в промоакции, в течение определенного времени будут получать кэшбэк 10% (до 600 USD). Карта Bybit внедряет криптовалюту в повседневную жизнь и позволяет расплачиваться ею везде, где принимают Mastercard.

В 2024 году карта Bybit осваивала новые мировые рынки и теперь доступна в различных регионах на четырех континентах.

«Цель Bybit — устранить разрыв между цифровыми активами клиентов и их реальными потребностями. Карта Bybit продолжает набирать популярность и уже считается надежным и удобным решением для криптоплатежей. Мы рады, что все больше пользователей присоединяются к миру криптовалют, и планируем представить больше наград и возможностей в ближайшем будущем», — Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу Bybit.

«S1LKPAY — это первый в регионе продукт, который позволяет использовать передовую технологию оплаты цифровыми активами. В сотрудничестве с Bybit мы объединяем сильные стороны для обеспечения более безопасных, удобных и быстрых транзакций по карте Bybit. Вместе мы устанавливаем новый стандарт инноваций и включения в финансовую сферу региона», — Гани Узбеков, основатель и CEO S1LKPAY.

Основные преимущества карты Bybit

Бесплатная виртуальная карта: у виртуальной карты Bybit нулевые комиссии

Отсутствие скрытых комиссий: нет ежегодных и ежемесячных комиссий

Привлекательные награды: в период проведения промоакции можно получить до $600 в наградах и кэшбэк 10%, а также скидки 2−10% и APY до 8%

Мгновенный доступ: виртуальную карту можно использовать сразу

Широкий выбор цифровых активов: карта Bybit поддерживает USDT, BTC, ETH и другие активы.

Подробнее о том, как получить награды: Карта Bybit: кэшбэк 10% и бонусы!

O Bybit

Bybit является второй крупнейшей криптобиржей мира по торговому объему. На платформе, основанной в 2018 году, на данный момент уже более 50 млн пользователей. Bybit предлагает криптоинвесторам и трейдерам функциональную среду со сверхбыстрым движком и круглосуточной мультиязычной поддержкой. Bybit является главным партнером действующих чемпионов Формулы-1 среди конструкторов и пилотов — команды Oracle Red Bull Racing.