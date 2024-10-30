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30 октября 2024, 13:34 Читати українською

ЦБ Бангладеш обвинил прежнее руководство страны в краже $17 млрд из банков

Новый глава центрального банка Бангладеш обвинил магнатов, связанных со свергнутым режимом бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, в выводе $17 млрд из банковского сектора в период ее правления. Об этом назначенный в августе глава Ц Б Ахсан Мансур заявил в интервью изданию Financial Times.

Новый глава центрального банка Бангладеш обвинил магнатов, связанных со свергнутым режимом бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, в выводе $17 млрд из банковского сектора в период ее правления.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно его утверждению, близкие к окружению Шейх Хасины бизнесмены и агенты военной разведки DGFI содействовали незаконным захватам банков и выводили огромные суммы из финансовой системы страны с использованием кредитов и завышенных цен на импорт.

Так, в частности, Мухаммед Сайфул Алам и основанная им группа компаний S Alam, одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в Бангладеш, «выкачали» по меньшей мере $10 млрд из банков, которыми они завладели при поддержке DGFI, утверждает Мансур, бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ).

«Это самое крупное ограбление банков по любым международным стандартам, — сказал чиновник изданию. — Такого масштаба не было нигде, и это спонсировалось государством, и это не могло произойти без того, чтобы люди из спецслужб не приставили оружие (к головам бывших руководителей банков — FT)».

По заявлению Мансура, высокопоставленные руководители банковских групп и акционеры, связанные с окружением Шейх Хасины, подвергались принуждению со стороны агентов DGFI: их заставляли подписывать отказы от акций и выдавать кредиты самим себе. Руководителей банков якобы похищали из домов, угрожали им и заставляли передавать контроль над банками группе S Alam. Всего таким образом пострадало более десятка банков страны.

В заявлении, опубликованном юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan от имени Сайфула Алама, S Alam Group заявила, что в утверждениях Мансура «нет правды». С DGFI изданию связаться не удалось. Сама Шейх Хасина в августе бежала в Индию, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Временное правительство Бангладеш во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом, пришедшее к власти после бегства Хасины, неоднократно клялось вернуть средства, которые, как оно утверждает, были незаконно присвоены представителями режима и их соратниками.

Новое руководство страны планирует провести аудит около дюжины обанкротившихся банков, чтобы собрать доказательства и использовать их в судах на национальном и международном уровнях. Также Центральный банк Бангладеш намерен продать доли в пострадавших банках «качественным национальным или международным стратегическим инвесторам», чтобы рекапитализировать их.

Регулятор также планирует создать фирму по управлению активами для управления или продажи проблемных активов кредитных организаций.

Напомним

Шейх Хасина находилась у власти в Бангладеш, стране с населением 170 млн человек и вторым по величине экспортером одежды в мире, в течение двух десятилетий.

FT напоминает, что ее правление было омрачено обвинениями в коррупции, подтасовке результатов голосования и пытках политических оппонентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
30 октября 2024, 14:10
#
Це вже ж було :)
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0
ramarren
ramarren
30 октября 2024, 14:53
#
Точно. Погане населення вигнало гарного керівника. Залишилось Індії почати вторгнення в Бангладеш.
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