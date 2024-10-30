Visa сотрудничает с Coinbase для запуска криптовалютных платежей через дебетовые карты

Платежный гигант Visa и криптовалютная платформа Coinbase сотрудничают, чтобы предложить клиентам с соответствующими дебетовыми картами возможность мгновенно покупать цифровые активы. Об этом пишет Cointelegraph.

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Что это даст пользователям

Пользователи Visa с соответствующими дебетовыми картами смогут пополнять и снимать деньги со своих счетов на криптовалютной бирже Coinbase.

«Coinbase уже имеет миллионы пользователей с дебетовыми картами, подключенными к их счетам», — говорится в сообщении Visa.

Средства на счетах клиентов из США и ЕС будут появляться мгновенно, отметили в Visa. Пользователи Coinbase также смогут покупать криптовалюту на платформе с помощью соответствующей дебетовой карты Visa и выводить средства с биржи на банковский счет в режиме реального времени — в зависимости от банка и региона.

Напомним

Visa уже долгое время сотрудничает с Coinbase, обслуживая ее криптовалютные платежные карты, позволяющие пользователям тратить цифровые активы через сеть ее поставщиков.