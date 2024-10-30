В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке, а в продаже потерял 4 копейки. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 30 октября: евро и доллар в банках подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже потерял 2 копейки. Евро не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,61 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,48−41,55, евро — 45,00−45,16 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,32−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,72−44,73 грн/евро.
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Источник: Минфин
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