Курс валют на 30 октября: евро и доллар в банках подешевели

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже потерял 2 копейки. Евро не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,61 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,48−41,55, евро — 45,00−45,16 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,32−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,72−44,73 грн/евро.

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