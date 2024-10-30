​В Украине запускают Sandbox для стартапов по искусственному интеллекту и блокчейну

Правительство приняло постановление о запуске Sandbox — инструмента, позволяющего компаниям пилотировать и развивать высокотехнологичные продукты под надзором государства. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что получат стартапы

Украинские стартапы смогут получить полный аудит, а также индивидуальные консультации и рекомендации экспертов, чтобы создавать и развивать продукты в условиях неопределенного законодательства.

Для кого проект

Sandbox будет создан для компаний, которые запускают высокотехнологичные продукты, которые могут использоваться в сферах цифровой экономики, публичных услуг, здравоохранения, биотехнологий, агросектора, образования и науки, обороны и т. д. При этом такие продукты должны использовать технологию искусственного интеллекта или блокчейна.

Подобный подход успешно работает в Сингапуре, Японии, Испании, Великобритании и других странах, отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Максимальная поддержка высокотехнологичных стартапов поможет остановить отток талантов из страны, а эта проблема сейчас критична для нас. Стартапы через сайт Фонда развития инноваций будут подавать заявку, проходить аудит продукта и получать подробные консультации от юристов, технических специалистов, бизнес-аналитиков и т. д. », — добавляет глава Минцифры.

Теперь программа будет действовать в течение двух лет, до конца 2026 года, однако в будущем Sandbox может стать постоянным инструментом поддержки инноваций в Украине.