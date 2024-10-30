Правительство приняло постановление о запуске Sandbox — инструмента, позволяющего компаниям пилотировать и развивать высокотехнологичные продукты под надзором государства. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
В Украине запускают Sandbox для стартапов по искусственному интеллекту и блокчейну
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Что получат стартапы
Украинские стартапы смогут получить полный аудит, а также индивидуальные консультации и рекомендации экспертов, чтобы создавать и развивать продукты в условиях неопределенного законодательства.
Для кого проект
Sandbox будет создан для компаний, которые запускают высокотехнологичные продукты, которые могут использоваться в сферах цифровой экономики, публичных услуг, здравоохранения, биотехнологий, агросектора, образования и науки, обороны
Подобный подход успешно работает в Сингапуре, Японии, Испании, Великобритании и других странах, отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Максимальная поддержка высокотехнологичных стартапов поможет остановить отток талантов из страны, а эта проблема сейчас критична для нас. Стартапы через сайт Фонда развития инноваций будут подавать заявку, проходить аудит продукта и получать подробные консультации от юристов, технических специалистов, бизнес-аналитиков
Теперь программа будет действовать в течение двух лет, до конца 2026 года, однако в будущем Sandbox может стать постоянным инструментом поддержки инноваций в Украине.
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