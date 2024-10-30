Государство продолжает поддерживать тех, кто в этом больше нуждается. За октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
С начала года украинцам выплачено около 29,6 млрд грн субсидий
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Выплата субсидий
Всего за 10 месяцев этого года украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд. грн.
«Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона», — отметил глава правительства.
Кроме того, люди, отапливающие жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн.
По словам премьер-министра, эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей.
Читайте: ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон
Также государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям. Как отметил Денис Шмыгаль в этом месяце, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.
Комментарии - 1