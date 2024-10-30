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30 октября 2024, 9:14 Читати українською

С начала года украинцам выплачено около 29,6 млрд грн субсидий

Государство продолжает поддерживать тех, кто в этом больше нуждается. За октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Государство продолжает поддерживать тех, кто в этом больше нуждается.
Фото: legalaid.gov.ua

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Выплата субсидий

Всего за 10 месяцев этого года украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд. грн.

«Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона», — отметил глава правительства.

Кроме того, люди, отапливающие жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн.

По словам премьер-министра, эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей.

Читайте: ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон

Также государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям. Как отметил Денис Шмыгаль в этом месяце, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
30 октября 2024, 11:02
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Хвастаются тем, что роздают чужие деньги 💰
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