ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2024, 14:38 Читати українською

ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон

С 1 октября Пенсионный фонд проведет перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

С 1 октября Пенсионный фонд проведет перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов.
Фото: legalaid.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, субсидийная выплата которых в летний период составляла 0 грн.

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме — без необходимости дополнительных обращений.

Следует напомнить, что субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Гражданам, которые не были получателями этой помощи от государства и только планируют его получить, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Также в Фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Документы для назначения субсидии

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

  • договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключения соответствующего договора.

При необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу. Например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, решение суда об установлении места жительства, справка внутренне перемещенного лица, письменное объяснение наличия доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины.

Куда и как подать документы

Подать документы на назначение жилищной субсидии в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, выбрав более удобное:

  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • почтой в адрес территориального органа Фонда;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал «Дия».

Сроки подачи документов

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря — с месяца, в котором состоялось обращение.

Заявление (и декларация) о назначении жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо подается до конца календарного года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами