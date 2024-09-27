ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон

С 1 октября Пенсионный фонд проведет перерасчеты жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, субсидийная выплата которых в летний период составляла 0 грн.

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме — без необходимости дополнительных обращений.

Следует напомнить, что субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Гражданам, которые не были получателями этой помощи от государства и только планируют его получить, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Также в Фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Документы для назначения субсидии

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключения соответствующего договора.

При необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу. Например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, решение суда об установлении места жительства, справка внутренне перемещенного лица, письменное объяснение наличия доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины.

Куда и как подать документы

Подать документы на назначение жилищной субсидии в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, выбрав более удобное:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал «Дия».

Сроки подачи документов

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря — с месяца, в котором состоялось обращение.

Заявление (и декларация) о назначении жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо подается до конца календарного года.