НБУ аннулировал лицензии пяти небанковским финучреждениям

Национальный банк аннулировал пяти небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений, еще четырем — согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Аннулирование лицензий

На основании собственных заявлений аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании:

ООО «Инвестиционная Независимая Группа» — с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО «Лизингфинанс», ООО «Финкар» — с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как финансовый лизинг;

В «ФК «Кредитонлайн», ООО «ФК «Артемида-Ф» — с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Также данные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Изменения объема лицензий

Дано согласование изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании на основании собственных заявлений:

ООО «ФК «Брайт-К» — исключены из лицензии такие финансовые услуги, как финансовый лизинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО «Фард Стандарт» — исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг;

ООО «ФК «Инвент» и ООО «ФК «Паблик Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг.

После изменения объема лицензии на деятельность данные финансовой компании ООО «ФК «Брайт-К», ООО «ФК «Инвент» и ООО «ФК «Паблик Финанс» будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как факторинг, ООО «Фард Стандарт» — предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 октября 2024 года.