К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 октября: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 29 октября
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Закрытие 29 октября
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Изменения
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41,40/41,42
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41,32/41,35
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8/7
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44,76/44,77
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44,64/44,66
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12/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 44,65 грн, а продают за 45,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,57, евро — 45,00−45,17 грн.
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Источник: Минфин
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