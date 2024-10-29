Соучредитель Ethereum пожертвовал Украине более $1 млн

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млн четырем украинским благотворительным организациям. Об этом рассказал соучредитель Limitless Labs Рев Миллер в Х.

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Подробности

Бутерин задонатил 400 ETH таким организациям как Crystal Hearts, Polymath-Kids и United Humanitarian Front, по данным Etherscan.

Организацию Polymath-Kids семья Бутерина поддерживает регулярно.

Среди получивших донат организаций — благотворительный фонд «Крылья Справедливости». Он помогает на фронте с дронами, а также занимается спасением людей и животных.

Отношение к Украине

Виталик Бутерин имеет российские корни, но его семья переехала в Канаду, когда будущему программисту было шесть лет. Бутерин является одним из соучредителей сети Ethereum — самого мощного блокчейна, на котором работают многие другие криптовалюты. Нативная монета ETH является второй по капитализации в мире криптовалютой, после биткоина, с оценкой более $315 млрд.

Виталик Бутерин последовательно поддерживает Украину и несколько раз посещал нашу страну во время войны. В 2022 году он уже донатил в поддержку Украины $5 млн.