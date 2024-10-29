ЕС увеличил лимит импорта электроэнергии для Украины

Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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«С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также Украина будет дополнительно иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

В Укрэнерго отметили, что расчеты по увеличению технических возможностей импорта электроэнергии Украиной велись еще с июня этого года. После того как Россия нанесла несколько разрушительных ударов по украинской энергосистеме, а вероятный дефицит мощности в ней во время отопительного сезона стал значительным.

Лимит импортной мощности объемом 2100 МВт будет действовать с 1 декабря 2024 года. Начиная с марта 2025 года операторы системы передачи будут иметь возможность ежемесячно пересматривать лимит пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС и Украиной и Молдовой.