Один из крупнейших банков в мире HSBC и финансовое подразделение Ant Group завершили тестирование токенизированных трансакций на базе блокчейна. Об этом пишет FinTechInsider со ссылкой на Finextra.
HSBC и Ant International проверили как работают трансакции на основе блокчейна
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Компании тестировали межбанковские транзакции на основе блокчейна в гонконгских юанях в рамках. Это проект оптовой цифровой валюты центрального банка Гонконга (wCBDC), направленный на содействие развитию токенизации в Гонконге.
Решение позволяет компаниям исследовать и тестировать варианты использования токенов, включая расчеты в токенах и реальные токенизированные активы.
«Последний тестовый кейс демонстрирует потенциал токенизированных депозитов в упрощении управления корпоративными казначейскими счетами в режиме реального времени», — сказал глобальный руководитель отдела цифровых денег HSBC Винсент Лау.
Источник: Минфин
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