JPMorgan начинает судиться с клиентами, неправомерно получившими деньги из-за сбоя банкоматов

Американский банковский холдинг JPMorgan Chase начал подавать в суд на клиентов, якобы укравших тысячи долларов из банкоматов, воспользовавшись техническим сбоем. Об этом сообщает CNBC.

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Банк в понедельник подал иски по меньшей мере в три федеральных суда, нацелившись на некоторых лиц, снявших наибольшие суммы в так называемом «баге бесконечных денег», ставшего вирусным на TikTok и других социальных платформах в конце августа.

По делу в Хьюстоне фигурирует мужчина, который должен JPMorgan $290 939 после того, как неизвестный сообщник внес поддельный чек на сумму $335 тысяч в банкомат, сообщает банк.

«29 августа 2024 года мужчина в маске внес чек на $335 000 на счет ответчика в банке Chase. После внесения чека ответчик начал снимать неправомерно полученные средства», — отмечается в заявлении банка.

JPMorgan, крупнейший банк США по активам, расследует тысячи возможных случаев, связанных с «багом бесконечных денег», хотя объем потерь, связанных с ним, пока не разглашается.

Несмотря на снижение популярности бумажных чеков из-за распространения цифровых платежных систем, они все еще остаются основным источником мошенничества, что привело к потерям на сумму $26,6 млрд в мире в прошлом году, согласно Глобальному отчету о финансовых преступлениях от Nasdaq.

Эпизод с «богом бесконечных денег» подчеркивает риск того, что социальные сети могут усиливать уязвимости, выявленные в финансовом учреждении.

В конце августа в социальных сетях стали появляться видео, на которых люди радуются, снимая пачки денег с банкоматов Chase сразу после внесения поддельных чеков.

Обычно банки разрешают доступ только к части суммы чека к его обработке, которая занимает несколько дней. JPMorgan утверждает, что закрыл этот пробел через несколько дней после его обнаружения.

Другие иски, поданные в понедельник, рассматриваются судами, в частности, в Майами и Центральном округе Калифорнии, и касаются случаев, где JPMorgan утверждает, что клиенты задолжали банку суммы от примерно $80 000 до $141 000.

Большинство случаев, исследуемых банком, касаются значительно меньших сумм, по словам лиц, осведомленных о ситуации, которые пожелали остаться анонимными, поскольку речь идет о внутреннем расследовании.

В каждом случае, по данным JPMorgan, его служба безопасности обращалась к подозреваемым в мошенничестве с чеками, однако банк не получил возмещения за фальшивые чеки, являющиеся нарушением договора о депозите, который клиенты подписывают при открытии счета.

JPMorgan требует возврата похищенных средств с процентами и комиссиями за овердрафт, а также компенсации расходов на адвокатов, а в некоторых случаях и возмещение ущерба для наказания виновных.