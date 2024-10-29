Washington Post потеряло 200 тысяч подписчиков после решения не поддерживать кандидата в президенты

Газета Washington Post потеряла 200 тысяч подписчиков после того, как ее владелец Джефф Безос запретил поддерживать кандидата в президенты Камалу Гаррис. Решения обосновали стремлением к «независимости издания». Об этом пишет National Public Radio.

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Сотрудники газеты сообщили, что после этого более 200 тысяч человек отменили свои подписки на цифровой вариант издания. Всего от Washington Post отказались 8% читателей, у которых была платная подписка.

Гендиректор издания Уилл Льюис объяснил решение не поддерживать ни одного кандидата «возвращением к принципам», поскольку газета всегда позиционировала себя как независимая. Однако некоторые сотрудники сомневаются что это так.

В статье, опубликованной в WP вечером того же понедельника, Безос признал, что решение было принято несвоевременно: «Это стало результатом несовершенного планирования, а не преднамеренной стратегии», — отметил он.

В результате за последние несколько дней из газеты уволились двое колумнистов, а два редактора вышли из редакционной коллегии.