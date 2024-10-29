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29 октября 2024, 14:55 Читати українською

Washington Post потеряло 200 тысяч подписчиков после решения не поддерживать кандидата в президенты

Газета Washington Post потеряла 200 тысяч подписчиков после того, как ее владелец Джефф Безос запретил поддерживать кандидата в президенты Камалу Гаррис. Решения обосновали стремлением к «независимости издания». Об этом пишет National Public Radio.

Газета Washington Post потеряла 200 тысяч подписчиков после того, как ее владелец Джефф Безос запретил поддерживать кандидата в президенты Камалу Гаррис.

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Сотрудники газеты сообщили, что после этого более 200 тысяч человек отменили свои подписки на цифровой вариант издания. Всего от Washington Post отказались 8% читателей, у которых была платная подписка.

Гендиректор издания Уилл Льюис объяснил решение не поддерживать ни одного кандидата «возвращением к принципам», поскольку газета всегда позиционировала себя как независимая. Однако некоторые сотрудники сомневаются что это так.

В статье, опубликованной в WP вечером того же понедельника, Безос признал, что решение было принято несвоевременно: «Это стало результатом несовершенного планирования, а не преднамеренной стратегии», — отметил он.

В результате за последние несколько дней из газеты уволились двое колумнистов, а два редактора вышли из редакционной коллегии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
asdf2024
asdf2024
29 октября 2024, 15:36
#
Ужас)))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 октября 2024, 17:47
#
Вот если бы запретили Трампа поддерживать это было бы демократично и честно.
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