Основатель владельца TikTok ByteDance стал самым богатым человеком Китая

Основатель ByteDance, владеющей платформой TikTok, Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая с личным состоянием в $49,3 млрд, согласно ежегодному списку Hurun China Rich List, пишет Reuters .

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41-летний Чжан, ушедший с должности исполнительного директора ByteDance в 2021 году, стал 18-м человеком, который был признан самым богатым человеком Китая за 26 лет с момента публикации Hurun China Rich List.

Он обогнал опустившегося на второе место магната бутилированной воды Чжун Шаншаня, поскольку его состояние упало на 24% до 47,9 миллиарда долларов.

Третье место в списке занял основатель Tencent Пони Ма ($44,4 млрд), в то время как Колин Хуан, основатель PDD Holdings ($34,5 млрд) опустился на четвертое место с третьего прошлого года. Хотя платформы электронной коммерции его компании, ориентированные на скидки, Pinduoduo и Temu, продолжают показывать устойчивый рост доходов.

На пятом месте оказался предприниматель Хэ Сянцзянь вместе с семьей ($33,1 млрд), владеющий одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники Midea Group.

Сокращение количества миллиардеров

В общей сложности количество миллиардеров в списке уменьшилось на 142 до 753 человек, сократившись более чем на треть по сравнению с пиковым значением 2021 года.

Это связано с репрессиями правительства, слабостью некоторых секторов экономики и депрессией на фондовых рынках.

«Экономика Китая и фондовые рынки пережили тяжелый год», — сказал глава Hurun Report Руперт Хугэверф.

Наиболее резкое падение состояния произошло в секторе недвижимости Китая, добавил он, тогда как потребительская электроника явно растет быстрыми темпами, основатель Xiaomi Лей Цзюнь в этом году увеличил свое состояние на 5 миллиардов долларов.