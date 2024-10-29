Intel инвестирует $300 млн в завод в Китае

Intel расширит свою базу по упаковке и тестированию чипов, демонстрируя приверженность материковому рынку несмотря на недавний призыв поддерживаемой Пекином группы по кибербезопасности проверить продукцию компании. Об этом сообщает Yahoo Finance.

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В дополнение к расширению мощностей по упаковке и тестированию серверных чипов, предприятие создаст «центр решений для клиентов, который повысит эффективность местной цепочки поставок, расширит поддержку китайских клиентов и улучшит время реагирования», сообщила Intel China в понедельник в своем аккаунте в WeChat.

Intel вложит $300 млн в свое местное подразделение Intel Products для поддержки расширения, говорится в сообщении.

Запущенный в 2003 году завод Intel в Чэнду отвечает за упаковку и тестирование более половины процессоров для ноутбуков, поставляемых компанией по всему миру. Упаковка и тестирование — это заключительный этап производства полупроводников, обеспечивающий качество и надежность продукции.

Предприятие играет важную роль в глобальной цепочке поставок Intel, а Чэнду обеспечивает «благоприятную» деловую среду, которая открывает путь для «стабильного роста» компании, заявил генеральный директор Intel Патрик Гелсингер во время своего визита в прошлом году.