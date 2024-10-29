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29 октября 2024, 13:20 Читати українською

США ограничили инвестиции в технологии двойного назначения Китая

Администрация Джо Байдена 28 октября завершила разработку правил, ограничивающих инвестиции США и техническую помощь в разработке Китаем передовых технологий военного назначения.

Администрация Джо Байдена 28 октября завершила разработку правил, ограничивающих инвестиции США и техническую помощь в разработке Китаем передовых технологий военного назначения.
Фото: depositphotos

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Детали

Новые правила, призванные ограничить инвестиции в такие технологии Китая и некоторых других стран, были опубликованы на сайте Минфина США.

Правила, нацелены на поддержку трех секторов США: полупроводники и микроэлектроника, квантовые вычисления, а также искусственный интеллект.

Администрация президента заявляет, что эти технологии являются «основой для следующего поколения военных, кибербезопасных, разведывательных операций».

Действующие правила США ограничивают экспорт таких продуктов в Китай и других потенциальных противников, которых администрация называет «странами, вызывающими беспокойство».

Читайте: США готовят новые правила для инвестирования в технологический сектор Китая

Эти правила вступят в силу 2 января и запрещают финансирование США некоторых предприятий и требуют от американцев сообщать о своем участии в них.

Основная цель — не допустить, чтобы Китай пользовался «неосязаемыми выгодами», которые, как считается, приходят с финансовой поддержкой США, включая «улучшенное положение и известность, управленческую помощь, инвестиции и сети талантов, доступ к рынкам».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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