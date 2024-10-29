Нидерланды стали шестнадцатой страной, где заработала Новая почта с собственной курьерской доставкой. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта вышла на рынок Нидерландов
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Какие услуги получат клиенты
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Заказ доставки из Украины по любому адресу в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.
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Отправлять посылки по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.
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Отправка весом до 1000 кг доступна как для частных клиентов, так и для компаний.
Сроки доставки
- Из Украины в Нидерланды — от 4 дней.
- По Нидерландам и другим европейским странам — от 1 дня.
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Источник: Минфин
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