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29 октября 2024, 13:10 Читати українською

Новая почта вышла на рынок Нидерландов

Нидерланды стали шестнадцатой страной, где заработала Новая почта с собственной курьерской доставкой. Об этом говорится в сообщении компании.

Нидерланды стали шестнадцатой страной, где заработала Новая почта с собственной курьерской доставкой.
Фото: depositphotos

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Какие услуги получат клиенты

  • Заказ доставки из Украины по любому адресу в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.

  • Отправлять посылки по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.

  • Отправка весом до 1000 кг доступна как для частных клиентов, так и для компаний.

Сроки доставки

  • Из Украины в Нидерланды — от 4 дней.
  • По Нидерландам и другим европейским странам — от 1 дня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
torn
torn
29 октября 2024, 14:05
#
Климов, Поперешнюк, вам не соромно брати жлобську комісію 3,65%+20грн за кожен переказ безготівкового платежу післяплати зі своїх клієнтів? Ви десь бачили такий розмір комісії за подібну послугу? Обґрунтуйте чому вона така величезна. Війна почалася — interchange знизили, ви отримали ліцензію НБУ, поставили власні термінали, НБУ вам допоміг перевести всіх бізнес клієнтів на контроль оплати, а ви цю захмарну комісію як дерли до війни, так і дерете. Може прийшов вже час її знизити? Ви ж така крута компанія, розповідаєте постійно які гарні, що все для клієнтів, а іншою рукою кармани вивертаєте користуючись монополією, у вас совість взагалі є?
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