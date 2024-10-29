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29 октября 2024, 12:48 Читати українською

Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи более чем на 60 миллионов евро

Правительство Швеции намерено выделить Украине финансовую поддержку в размере 720 млн. шведских крон (63 млн. евро). Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Правительство Швеции намерено выделить Украине финансовую поддержку в размере 720 млн. шведских крон (63 млн.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Финансовая поддержка будет включать 20 млн евро в поддержку промышленной базы Украины, основанной на датской модели, направленной на поддержку закупок у украинской промышленности.

Правительство Швеции решило уполномочить Агентство оборонной техники провести переговоры и заключить соглашение с Данией по пожертвованию 20 млн евро на закупку оборонной техники через украинскую оборонную промышленность для передачи Украине, а также поручить Вооруженным силам Швеции перечислить эти средства Дании.

Правительство также намерено выделить около 43 млн. евро на ряд действующих многосторонних инициатив для быстрой и эффективной поддержки Вооруженных сил Украины.

Примеры инициатив, которые могут получить поддержку, включают некоторые возможные коалиции, создаваемые в рамках Контактной группы по обороне Украины:

  • коалиция для боевых самолетов; закупка ракет для программы F-16 Украины;
  • коалиция для морской безопасности, обучение украинских морских пехотинцев;
  • коалиция по разминированию, закупка оборудования для разминирования земель;
  • IT-коалиция, в состав которой недавно вступила Швеция, закупка аппаратного обеспечения для управления и связи.

В рамках этой поддержки Швеция также внесет свой вклад в Фонд НАТО для Украины (NATO CAP), который занимается закупкой военного оборудования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
asdf2024
asdf2024
29 октября 2024, 12:49
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Лучшеб помогли депутатов и прокуроров на фронт загнать.
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