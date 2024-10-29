Курс валют на 29 октября: евро и доллар в банках подорожали на 6 копеек

Валютный рынок

Во вторник наличном рынке курс доллара не изменился в покупке, а в продаже прибавил 6 копеек. Курс евро не изменился в покупке, но прибавил 6 копеек в продаже.

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,61 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,57−41,65, евро — 45,10−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,76−44,77 грн/евро.

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