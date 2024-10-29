За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1360 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 692080 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 октября: ВСУ отминусовали 1 360 российских оккупантов
Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 692080 (+1360) человек / persons,
- танков / tanks — 9129 (+9) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 18404 (+9) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 19917 (+45) ед,
- РСЗО / MLRS — 1241 (+1) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems — 984 (+0) ед,
- самолетов / aircraft — 369(+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 17939 (+72),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 2625 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 27749 (+89) ед,
- специальная техника / special equipment — 3566 (+10)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии