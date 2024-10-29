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29 октября 2024, 9:44 Читати українською

Банки ожидают снижения стоимости депозитов — опрос НБУ

Объем фондирования банков в третьем квартале вырос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Объем фондирования банков в третьем квартале вырос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом.
Фото: depositphotos

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Ожидание банкиров

Согласно ожиданиям банков, в четвертом квартале привлечения будут расти за счет средств населения, а объемы привлечений от бизнеса останутся неизменными, а объем оптового фондирования несколько уменьшится.

По данным регулятора, объем оптового фондирования рос четыре квартала подряд, преимущественно в отдельных крупных финучреждениях. Треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в последующие 12 месяцев, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

Снижение стоимости депозитов

Средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд, стоимость оптовых привлечений — второй квартал подряд.

Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в четвертом квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Доля фондирования в валюте увеличилась у половины банков, однако две трети опрошенных ожидают снижения удельного веса привлечений в иностранной валюте в четвертом квартале.

Срочность фондирования не изменилась, однако, по ожиданиям банков несколько снизится в следующие 12 месяцев.

Объем банковского капитала

Общий объем банковского капитала за последние 12 месяцев увеличился, о чем отметили около 95% респондентов, в то же время две трети опрошенных ожидают сохранения этой тенденции в последующие 12 месяцев.

С третьего квартала 2022 года респонденты называют прибыльность определяющим фактором, что приведет к увеличению объема капитала в ближайшем будущем.

Четыре квартала подряд респонденты отмечали несущественное уменьшение стоимости капитала на протяжении последних 12 месяцев. Банки ожидают сохранения этой тенденции и дальше.

Методика опроса

Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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DmitriySEM
DmitriySEM
29 октября 2024, 10:23
#
Банки очікують зниження, а дефіцит гривни жене ставки вгору…
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