Банки ожидают снижения стоимости депозитов — опрос НБУ

Объем фондирования банков в третьем квартале вырос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании , сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Ожидание банкиров

Согласно ожиданиям банков, в четвертом квартале привлечения будут расти за счет средств населения, а объемы привлечений от бизнеса останутся неизменными, а объем оптового фондирования несколько уменьшится.

По данным регулятора, объем оптового фондирования рос четыре квартала подряд, преимущественно в отдельных крупных финучреждениях. Треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в последующие 12 месяцев, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

Снижение стоимости депозитов

Средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд, стоимость оптовых привлечений — второй квартал подряд.

Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в четвертом квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Доля фондирования в валюте увеличилась у половины банков, однако две трети опрошенных ожидают снижения удельного веса привлечений в иностранной валюте в четвертом квартале.

Срочность фондирования не изменилась, однако, по ожиданиям банков несколько снизится в следующие 12 месяцев.

Объем банковского капитала

Общий объем банковского капитала за последние 12 месяцев увеличился, о чем отметили около 95% респондентов, в то же время две трети опрошенных ожидают сохранения этой тенденции в последующие 12 месяцев.

С третьего квартала 2022 года респонденты называют прибыльность определяющим фактором, что приведет к увеличению объема капитала в ближайшем будущем.

Четыре квартала подряд респонденты отмечали несущественное уменьшение стоимости капитала на протяжении последних 12 месяцев. Банки ожидают сохранения этой тенденции и дальше.

Методика опроса