Объем фондирования банков в третьем квартале вырос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Банки ожидают снижения стоимости депозитов — опрос НБУ
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Ожидание банкиров
Согласно ожиданиям банков, в четвертом квартале привлечения будут расти за счет средств населения, а объемы привлечений от бизнеса останутся неизменными, а объем оптового фондирования несколько уменьшится.
По данным регулятора, объем оптового фондирования рос четыре квартала подряд, преимущественно в отдельных крупных финучреждениях. Треть банков ожидала привлечь оптовое фондирование в последующие 12 месяцев, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.
Снижение стоимости депозитов
Средняя стоимость фондирования в целом снижалась на пять кварталов подряд, стоимость оптовых привлечений — второй квартал подряд.
Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в четвертом квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.
Доля фондирования в валюте увеличилась у половины банков, однако две трети опрошенных ожидают снижения удельного веса привлечений в иностранной валюте в четвертом квартале.
Срочность фондирования не изменилась, однако, по ожиданиям банков несколько снизится в следующие 12 месяцев.
Объем банковского капитала
Общий объем банковского капитала за последние 12 месяцев увеличился, о чем отметили около 95% респондентов, в то же время две трети опрошенных ожидают сохранения этой тенденции в последующие 12 месяцев.
С третьего квартала 2022 года респонденты называют прибыльность определяющим фактором, что приведет к увеличению объема капитала в ближайшем будущем.
Четыре квартала подряд респонденты отмечали несущественное уменьшение стоимости капитала на протяжении последних 12 месяцев. Банки ожидают сохранения этой тенденции и дальше.
Методика опроса
Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.
Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
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