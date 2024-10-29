13,3 миллиарда гривен в 2025 году будет потрачено на зарплаты прокуроров — Южанина

Комитет Верховной Рады по бюджету отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

Он отметил, что решение было принято «по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров».

«То есть правки (155, 999 и 1000) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд, которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году», — говорится в сообщении.

По словам члена Налогового комитета Нины Южаниной, в 2025 году на зарплаты прокуроров будет потрачено 13,3 миллиарда гривен.

«Их увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно на 2,7 миллиарда). А предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета. И это еще не все бюджетные сюрпризы», — подытожила Южанина.