Нацбанк исключил из реестра четыре коллекторские компании

Национальный банк исключил из реестра коллекторских компаний сведения о четырех учреждениях в связи с невыполнением ими требований регулятора по устранению выявленных нарушений требований нормативно-правовых актов НБУ по вопросам регулирования коллекторской деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кого исключили из реестра

Соответствующие решения приняты в отношении таких коллекторских компаний:

ООО «Стар Коллекшн Груп» (ЕГРПОУ 44225960);

ООО «Кредит Нет» (ЕГРПОУ 44348251);

ООО «Кредитно-исполнительная служба» (ЕГРПОУ 44369795, актуальное наименование ООО «Девиант-Трейд»);

ООО «Кредитно-исполнительная служба (ЕГРПОУ 43679085, актуальное наименование ООО «Кепитал-Фаунд»).

Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в вышеуказанный реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 октября 2024 года.